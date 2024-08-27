В Совфеде надеются на массовое «прозрение» после визита Рафаэля Гросси на Курскую АЭС
Сенатор Климов: Надеюсь, визит Гросси на Курскую АЭС изменит риторику МАГАТЭ
Блочный пульт управления Курской АЭС в городе Курчатов. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Иван Гущин
Слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси об опасности "ядерного инцидента" на Курской АЭС символизируют запрос на более честную и объективную информацию, который сформировался в мире. Так считает член Совета Федерации Андрей Климов.
Теперь общество, во том числе на Западе, не сможет закрыть глаза на реальность угрозы Курской АЭС, ведь за рубежом МАГАТЭ является признанным источником достоверной информации, рассуждает собеседник «Ленты.ру».
«Я очень надеюсь, что МАГАТЭ будет более серьёзно высказывать свою позицию о недопустимости действий украинской стороны. Гросси хоть и сказал, что не вправе показывать на кого-то пальцем, потому что у него другие полномочия, подчеркнул, что произошедшее надо рассматривать в контексте украинского конфликта», — заключил Климов.
Напомним, что ранее глава МАГАТЭ специально прибыл в город Курчатов Курской области, чтобы проверить работоспособность станции. Ранее Гросси говорил, что переживает за АЭС, так как слишком близко к объекту разворачиваются различные боевые действия ВСУ.