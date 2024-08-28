Песков: Вина Киева в атаках на Курскую АЭС очевидна, МАГАТЭ видело последствия
Вина украинской стороны в атаках на Курскую АЭС очевидна, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию.
«Оценка контактам Гросси вчера была дана руководителем Росатома, он достаточно развёрнуто изложил нашу позицию, он изложил, что Гросси видел результаты ударов БПЛА по станции, оценил угрозу, потенциальную угрозу», — указал Песков.
При этом он отметил, что по понятным причинам МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах, но «всё настолько очевидно, что вопросов нет».
«Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Как мы уже сообщали, 23 августа киевский режим при помощи беспилотника пытался атаковать Курскую АЭС в Курчатове. В итоге он был нейтрализован силами РЭБ. Сама же станция не пострадала и продолжает работать в штатном режиме. В МИД РФ не стали молчать и уже назвали атаку актом ядерного терроризма. А накануне АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси для оценки рискв ядерной безопасности. Там подтвердили, что объект действительно подвергся нападению с воздуха, при этом он не стал уточнять, кем именно организована атака. Сейчас представители МАГАТЭ намерены отправиться в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.