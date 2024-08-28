Песков: Вина Киева в атаках на Курскую АЭС очевидна, МАГАТЭ видело последствия

Вина украинской стороны в атаках на Курскую АЭС очевидна, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию.

«Оценка контактам Гросси вчера была дана руководителем Росатома, он достаточно развёрнуто изложил нашу позицию, он изложил, что Гросси видел результаты ударов БПЛА по станции, оценил угрозу, потенциальную угрозу», — указал Песков.

При этом он отметил, что по понятным причинам МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах, но «всё настолько очевидно, что вопросов нет».