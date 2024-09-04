Планировавший подрыв Курской АЭС боец ВСУ обратился к мировому сообществу
Пленный боец ВСУ Шкода призвал мировое сообщество не допустить диверсий на АЭС
Курская АЭС. Обложка © Telegram / Курская АЭС
Мировое сообщество должно не допустить диверсий на энергетических атомных объектах. С таким призывом выступил пленный солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаил Шкода, которому была поставлена задача заминировать Курскую Атомную электростанцию (АЭС).
«Я солдат девятой разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск, попал в плен в Курской области, наша задача разведроты была быстро добраться до атомной станции, чтобы заминировать её. Я хочу сейчас обратиться ко всему мировому сообществу, чтобы не допустить аварии, как на Чернобыльской АЭС», — подчеркнул пленный.
Шкода отметил, что перед атакой главком ВСУ Александр Сырский поручил подразделениям задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку. По словам украинского бойца, Сырский тогда признал причастность НАТО к организации указанной диверсии.
Ранее Life.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приезжал в город Курчатов Курской области и осматривал работоспособность Курской АЭС. До этого он много раз заявлял, что переживает за объект, потому что ВСУ пытаются его атаковать. В частности, украинские подразделения попытались ударить по АЭС ракетой HIMARS. К счастью, она не взорвалась и упала вблизи энергообъекта.