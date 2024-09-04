Мировое сообщество должно не допустить диверсий на энергетических атомных объектах. С таким призывом выступил пленный солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаил Шкода, которому была поставлена задача заминировать Курскую Атомную электростанцию (АЭС).

«Я солдат девятой разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск, попал в плен в Курской области, наша задача разведроты была быстро добраться до атомной станции, чтобы заминировать её. Я хочу сейчас обратиться ко всему мировому сообществу, чтобы не допустить аварии, как на Чернобыльской АЭС», — подчеркнул пленный.