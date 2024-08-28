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28 августа, 09:30

Росгвардия показала видео обезвреживания украинской ракеты HIMARS у Курской АЭС

Пресс-служба Росгвардии опубликовала видео обезвреживания украинской ракеты HIMARS у Курской АЭС. Кадры выложили в телеграм-канале ведомства.

Росгвардия обезвредила снаряд. Видео © Telegram / Росгвардия

«Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию о том, что в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 23 августа ВСУ попытались с помощью беспилотника атаковать Курскую АЭС в Курчатове. ПВО сработали на отлично, дрон удалось нейтрализовать. Станция не пострадала и продолжает работать в штатном режиме. Сейчас представители МАГАТЭ намерены отправиться в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. На такой шаг они пошли после проверки на станции, которая показала, что на предприятие действительно напали.

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Telegram / Росгвардия

Александра Мышляева
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