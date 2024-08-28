Росгвардия показала видео обезвреживания украинской ракеты HIMARS у Курской АЭС

Пресс-служба Росгвардии опубликовала видео обезвреживания украинской ракеты HIMARS у Курской АЭС. Кадры выложили в телеграм-канале ведомства.

«Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию о том, что в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.