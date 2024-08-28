Росгвардия показала видео обезвреживания украинской ракеты HIMARS у Курской АЭС
Пресс-служба Росгвардии опубликовала видео обезвреживания украинской ракеты HIMARS у Курской АЭС. Кадры выложили в телеграм-канале ведомства.
Росгвардия обезвредила снаряд. Видео © Telegram / Росгвардия
«Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию о том, что в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что 23 августа ВСУ попытались с помощью беспилотника атаковать Курскую АЭС в Курчатове. ПВО сработали на отлично, дрон удалось нейтрализовать. Станция не пострадала и продолжает работать в штатном режиме. Сейчас представители МАГАТЭ намерены отправиться в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. На такой шаг они пошли после проверки на станции, которая показала, что на предприятие действительно напали.
Telegram / Росгвардия