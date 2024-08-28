Неразорвавшаяся украинская ракета HIMARS обезврежена вблизи Курской АЭС

Сапёры Росгвардии обезвредили неразорвавшийся кассетный боеприпас реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ вблизи Курской АЭС. Боевая часть ракеты в результате падения ушла под землю, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию о том, что в Курской области в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд РСЗО HIMARS. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начинённый 180 неразорвавшимися поражающими элементами», — говорится в сообщении.