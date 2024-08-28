Неразорвавшаяся украинская ракета HIMARS обезврежена вблизи Курской АЭС
Сапёры Росгвардии обезвредили неразорвавшийся кассетный боеприпас реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ вблизи Курской АЭС. Боевая часть ракеты в результате падения ушла под землю, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Инженерно-разведывательная группа Росгвардии получила информацию о том, что в Курской области в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд РСЗО HIMARS. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начинённый 180 неразорвавшимися поражающими элементами», — говорится в сообщении.
Боевая часть ракеты вошла в землю, в связи с чем инженеры Росгвардии решили уничтожить снаряд на месте. Для этого использовали накладной заряд с соблюдением мер безопасности.
Напомним, 23 августа ВСУ попытались дроном атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Беспилотник нейтрализовали силами РЭБ. Сама станция не пострадала и работает в штатном режиме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма. 27 августа на АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, чтобы оценить риски ядерной безопасности. Было подтверждено, что объект действительно подвергся нападению с воздуха, но Гросси не стал уточнять, кем именно организована атака. Сейчас представители МАГАТЭ намерены отправиться в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.
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