Лихачёв: Гросси понимает, откуда исходит основная угроза для Курской АЭС

По поводу ситуации на Курской атомной электростанции сильно переживает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. По его словам, он знает и отдаёт себе отчёт о том, откуда исходит основная угроза для объекта.

Комментарий генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва по поводу ситуации на Курской АЭС. Обложка © Telegram © ЗАРУБИН

«Конечно, в обычном общении, что называется, без телекамер, он [Гросси] прекрасно отдаёт себе отчёт о том, что происходит и откуда направлена основная угроза. Могу сказать своё мнение, что гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курске», — сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.