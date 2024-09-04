Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе трёх новых предприятий на Дальнем Востоке. Так, был запущен Приморский завод пластиковых труб и горно-обогатительный комбинат «Озёрный», кроме того, на полную мощность заработал угольный порт «Суходол».

Владимир Путин дал старт работе трёх новых предприятий на Дальнем Востоке. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Проект завода пластиковых труб реализуется в два этапа. На первом созданы четыре высокотехнологичных линии по производству всех современных типов многослойных труб диаметром от 20 мм до 1 200 мм и построен складской комплекс для готовой продукции. К 2026 году, по завершении второго этапа, общая проектная мощность предприятия должна составить 35 тысяч тонн продукции ежегодно.

Компания «Озёрное» представила президенту новый горно-обогатительный комбинат на базе Озёрного месторождения полиметаллических руд — крупнейший инвестиционный проект в Бурятии. Производственный комплекс включает склады и другие объекты, построены высоковольтные линии и подстанции, котельные и водозаборы, а также вахтовый поселок.