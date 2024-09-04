Владимир Путин дал старт работе трёх новых предприятий на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе трёх новых предприятий на Дальнем Востоке. Так, был запущен Приморский завод пластиковых труб и горно-обогатительный комбинат «Озёрный», кроме того, на полную мощность заработал угольный порт «Суходол».
Владимир Путин дал старт работе трёх новых предприятий на Дальнем Востоке. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Проект завода пластиковых труб реализуется в два этапа. На первом созданы четыре высокотехнологичных линии по производству всех современных типов многослойных труб диаметром от 20 мм до 1 200 мм и построен складской комплекс для готовой продукции. К 2026 году, по завершении второго этапа, общая проектная мощность предприятия должна составить 35 тысяч тонн продукции ежегодно.
Компания «Озёрное» представила президенту новый горно-обогатительный комбинат на базе Озёрного месторождения полиметаллических руд — крупнейший инвестиционный проект в Бурятии. Производственный комплекс включает склады и другие объекты, построены высоковольтные линии и подстанции, котельные и водозаборы, а также вахтовый поселок.
А резидент Свободного порта Владивосток — компания «Морской порт «Суходол» — построил специализированный порт с собственной железнодорожной инфраструктурой, чтобы облегчить доступ к морю для малых и средних угледобывающих предприятий. Общая площадь порта — 197 га, грузооборот терминала — до 20 млн тонн угля.
Напомним, с 4 по 5 сентября президент России Владимир Путин находится с визитом во Владивостоке, где принимает участие в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ). Рабочую программу поездки глава государства начал с осмотра стройплощадки верфи в бухте Промежуточная и посетил корвет «Резкий». Также президент провёл ряд двусторонних встреч.
Telegram/Кремль. Новости