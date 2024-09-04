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Регион
4 сентября, 07:13

Путин заявил о необходимости обеспечить жильём морпехов Тихоокеанского флота

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость обеспечить жильём военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, принимающей участие в спецоперации на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ). Российский лидер отметил, что морпехи блестяще выполняют боевые задачи.

«Вы знаете, я разговаривал с командиром бригады, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильём», — сказал Путин.

Однако, отметил президент, это уже находится в повестке дня властей региона. Командующий ТОФ Виктор Лиина добавил, что на данный момент к сдаче готовится один из домов в микрорайоне «Снеговая падь» во Владивостоке, 190 квартир которого предусмотрены для выдачи бойцам флота и 155-й бригады. Там же строятся ещё четыре многоэтажки, а всего в этих целях будет сдано пять домов на 1,1 тысячи квартир.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сопровождающий президента в поездке, указал на начало строительства школы на 1,1 тысячи мест и скорую сдачу физкультурно-оздоровительного комплекса. В данном районе, продолжил глава региона, есть участки Минобороны РФ, которые при передаче властям могут быть использованы для комплексной застройки социальной инфраструктуры и передачи части недвижимости военнослужащим.

«Пожалуйста, этого внимания не снижайте», — ответил Путин, комментируя усилия властей региона.

Путин пожелал удачи бойцам после посещения корвета «Резкий» во Владивостоке
Путин пожелал удачи бойцам после посещения корвета «Резкий» во Владивостоке

Напомним, вечером 3 сентября Владимир Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства начал рабочую программу с осмотра строительной площадки верфи торгового флота. Также президент посетил корвет «Резкий».

Матвей Константинов
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