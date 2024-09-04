Путин начал рабочую программу во Владивостоке с осмотра стройплощадки верфи торгового флота
Путин поднялся на борт катера во Владивостоке, чтобы осмотреть стройку верфи
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин начал рабочую программу поездки во Владивосток с осмотра стройплощадки верфи в бухте Промежуточная. Она будет специализироваться на морском торговом флоте. Глава государства поднялся на борт катера, где провёл совещание, в частности, с губернатором Олегом Кожемяко.
Путин с катера осматривает стройплощадку верфи во Владивостоке. Видео © Telegram . Кремль. Новости
Проект будет реализован по поручению российского лидера. За это отвечают банк ВТБ и Объединённая судостроительная корпорация (ОСК).
Напомним, вечером 3 сентября Владимир Путин прилетел во Владивосток. Помимо прочего, президент примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).