Путин начал рабочую программу во Владивостоке с осмотра стройплощадки верфи торгового флота

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу поездки во Владивосток с осмотра стройплощадки верфи в бухте Промежуточная. Она будет специализироваться на морском торговом флоте. Глава государства поднялся на борт катера, где провёл совещание, в частности, с губернатором Олегом Кожемяко.