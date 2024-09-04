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4 сентября, 05:37

Путин начал рабочую программу во Владивостоке с осмотра стройплощадки верфи торгового флота

Путин поднялся на борт катера во Владивостоке, чтобы осмотреть стройку верфи

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу поездки во Владивосток с осмотра стройплощадки верфи в бухте Промежуточная. Она будет специализироваться на морском торговом флоте. Глава государства поднялся на борт катера, где провёл совещание, в частности, с губернатором Олегом Кожемяко.

Путин с катера осматривает стройплощадку верфи во Владивостоке. Видео © Telegram . Кремль. Новости

Проект будет реализован по поручению российского лидера. За это отвечают банк ВТБ и Объединённая судостроительная корпорация (ОСК).

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Напомним, вечером 3 сентября Владимир Путин прилетел во Владивосток. Помимо прочего, президент примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Матвей Константинов
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