Путин завершил визит в Монголию, его с почестями проводили на самолёт
Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился, российский лидер вылетел из аэропорта Улан-Батора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Почётный караул в аэропорту Улан-Батора провожает Владимира Путина на борт №1. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Официальный визит Президента России в Монголию завершён», — сказано в публикации.
Напомним, что Владимир Путин прилетел в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Прибытие главы РФ было приурочено к 85-летию общей победы советских и монгольских войск на японскими силами у реки Халхин-Гол. Переговоры российского лидера с президентом Ухнагийном Хурэлсухом состоялись в узком составе и явно заставили понервничать европейских политиков. Так, в ЕС напомнили Монголии, что страна состоит в ордере МУС и должна исполнить требование суда по аресту Путина. Впрочем, монгольская сторона внесла ясность в этот вопрос ещё до поездки президента России.
Telegram / «Кремль. Новости»