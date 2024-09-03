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Регион
3 сентября, 15:31

Путин завершил визит в Монголию, его с почестями проводили на самолёт

Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию завершился, российский лидер вылетел из аэропорта Улан-Батора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Почётный караул в аэропорту Улан-Батора провожает Владимира Путина на борт №1. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Официальный визит Президента России в Монголию завершён», — сказано в публикации.

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Над ЕС посмеялись из-за угроз наказать Монголию за отказ арестовать Путина

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Прибытие главы РФ было приурочено к 85-летию общей победы советских и монгольских войск на японскими силами у реки Халхин-Гол. Переговоры российского лидера с президентом Ухнагийном Хурэлсухом состоялись в узком составе и явно заставили понервничать европейских политиков. Так, в ЕС напомнили Монголии, что страна состоит в ордере МУС и должна исполнить требование суда по аресту Путина. Впрочем, монгольская сторона внесла ясность в этот вопрос ещё до поездки президента России.

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Telegram / «Кремль. Новости»

Юрий Лысенко
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