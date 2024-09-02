ЕС забеспокоился из-за поездки Путина в Монголию

Европейский союз начал переживать из-за того, что в Монголию с официальным визитом приедет президент России Владимир Путин. Больше всего ЕС обеспокоен из-за ордера Международного уголовного суда, сообщила на брифинге официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набила Массрали.

«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», — сказала она.

Политик также напомнила, что в 2002 году Монголия взяла на себя юридические обязательства после того, как ратифицировала Римский статут. При этом страна уже заявила, что не будет выполнять ордер МУС на «арест» Путина. Перед поездкой президент РФ тщательно подготовился и получил от страны заверения, что не будет арестован.