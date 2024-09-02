Песков: У России нет проблем с Монголией из-за её участия в МУС
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
У Москвы нет проблем с Монголией из-за её признания юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас нет такой проблемы на повестке дня. Именно с Монголией», — сказал представитель Кремля.
Говоря о других государствах, ратифицировавших Римский статут, песков заявил, что об этом Кремль будет информировать «по мере посещения».
Наромним, президент России Владимир Путин посетит Монголию 3 сентября по приглашению лидера республики Ухнаагийна Хурэлсуха. В 2003 году Улан-Батор ратифицировал Римский статут. Однако страна не собирается следовать ордеру на «арест» российского лидера, писало агентство Bloomberg.