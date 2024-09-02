Песков: У России нет проблем с Монголией из-за её участия в МУС

У Москвы нет проблем с Монголией из-за её признания юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас нет такой проблемы на повестке дня. Именно с Монголией», — сказал представитель Кремля.