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2 сентября, 12:55

Песков: У России нет проблем с Монголией из-за её участия в МУС

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

У Москвы нет проблем с Монголией из-за её признания юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас нет такой проблемы на повестке дня. Именно с Монголией», — сказал представитель Кремля.

Говоря о других государствах, ратифицировавших Римский статут, песков заявил, что об этом Кремль будет информировать «по мере посещения».

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Наромним, президент России Владимир Путин посетит Монголию 3 сентября по приглашению лидера республики Ухнаагийна Хурэлсуха. В 2003 году Улан-Батор ратифицировал Римский статут. Однако страна не собирается следовать ордеру на «арест» российского лидера, писало агентство Bloomberg.

Матвей Константинов
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