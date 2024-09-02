Песков заявил Life.ru, что в этом году Путин может проголосовать дистанционно

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в Едином дне голосования (ЕДГ) 8 сентября дистанционно, как и годом ранее. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков — о том, как Владимир Путин проголосует в этом году. Видео © Life.ru

«Мы с вами пока будем исходить из того, что в предыдущие годы голосования президент использовал электронные способы. Поэтому я не исключаю, что так будет и в этот раз», — сказал представитель Кремля, отметив удобство дистанционного голосования.