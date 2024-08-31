Даже ночью: Военные регулярно докладывают Путину на фоне обострения в приграничье
Песков: Путин получает доклады от военных и днём, и ночью
Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады военных на фоне обострения ситуации в приграничных регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин регулярно получает доклады военных на фоне обострения ситуации в приграничье, заявил Песков. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Несколько раз в день или по мере необходимости и днём, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего», — сказал представитель Кремля журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.
Напомним, украинские войска попытались совершить прорыв в Курской области утром 6 августа. Российские военные ведут с ними бои и уничтожают противника в приграничных районах. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР, где идёт борьба за Покровск. Однако ВС РФ уверенно продвигаются по всей линии фронта, освобождая всё новые и новые населённые пункты. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла 8 тысяч за весь период боевых действий в курском приграничье.
Life.ru