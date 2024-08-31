Даже ночью: Военные регулярно докладывают Путину на фоне обострения в приграничье

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады военных на фоне обострения ситуации в приграничных регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Несколько раз в день или по мере необходимости и днём, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего», — сказал представитель Кремля журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.