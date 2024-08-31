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Регион
31 августа, 11:11

Даже ночью: Военные регулярно докладывают Путину на фоне обострения в приграничье

Песков: Путин получает доклады от военных и днём, и ночью

Президент России Владимир Путин регулярно получает доклады военных на фоне обострения ситуации в приграничных регионах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин регулярно получает доклады военных на фоне обострения ситуации в приграничье, заявил Песков. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Несколько раз в день или по мере необходимости и днём, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего», — сказал представитель Кремля журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.

Напомним, украинские войска попытались совершить прорыв в Курской области утром 6 августа. Российские военные ведут с ними бои и уничтожают противника в приграничных районах. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР, где идёт борьба за Покровск. Однако ВС РФ уверенно продвигаются по всей линии фронта, освобождая всё новые и новые населённые пункты. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла 8 тысяч за весь период боевых действий в курском приграничье.

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Life.ru

Никита Никонов
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