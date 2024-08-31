Песков: Путин лично контролирует соцвопросы в регионах с острой ситуацией

Президент России Владимир Путин лично контролирует социальные вопросы в регионах, где наблюдается острая ситуация. Глава государства получает доклады в ежедневном, а иногда и в ежечасном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин лично контролирует социальные вопросы в регионах с острой ситуацией, заявил Дмитрий Песков. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«В районах, где острая ситуация, президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением. Это ежедневные или ежечасные контакты с главами регионов, с руководителями социальных ведомств, МЧС, правоохранительными органами, строителями», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.