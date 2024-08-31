Песков: Путин лично контролирует соцвопросы в регионах с острой ситуацией
Президент России Владимир Путин лично контролирует социальные вопросы в регионах, где наблюдается острая ситуация. Глава государства получает доклады в ежедневном, а иногда и в ежечасном формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин лично контролирует социальные вопросы в регионах с острой ситуацией, заявил Дмитрий Песков. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«В районах, где острая ситуация, президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением. Это ежедневные или ежечасные контакты с главами регионов, с руководителями социальных ведомств, МЧС, правоохранительными органами, строителями», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, в фокусе внимания президента, в частности, находится забота о людях, в том числе вопрос организации пунктов временного размещения и учёба детей.
Напомним, 6 августа ВСУ попытались совершить прорыв в Курской области. 21 августа сообщалось, что в регионе в результате атаки украинских войск более 30 человек погибли и свыше 140 пострадали. Владимир Путин поддержал идею об автоматических выплатах пострадавшим в Курской области. В самом Курске тем временем начали устанавливать железобетонные укрытия для защиты от обстрелов.
Life.ru