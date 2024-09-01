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1 сентября, 12:06

Жёсткий разговор: В Кремле поделились деталями телемоста между Путиным и Байденом

Песков: Разговор Путина и Байдена по телемосту был жёстким и бескомпромиссным

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по телемосту в 2021 году был жёстким, после него стало понятно, что Штаты не настроены продолжать диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Это был жёсткий разговор с обеих сторон. Бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», — объяснил Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков: Россия сделает всё, чтобы защитить свои интересы
Песков: Россия сделает всё, чтобы защитить свои интересы

Ранее Дмитрий Песков высказался на тему выборов в США, которые будут проводиться в ноябре. По его словам, у Кремля нет предпочтений относительного того, кто на них победит, хотя демократов в Москве считают «более предсказуемыми». При этом он выразил сомнения в том, что кандидату на должность главы Штатов от республиканской партии Дональду Трампу удастся мгновенно разрешить конфликт на Украине, как он неоднократно обещал — для такого понадобилась бы «волшебная палочка», которая у него вряд ли есть. Состояние отношений между РФ и США спикер Кремля назвал худшим за всё время, и поводов для оптимизма не предвидится. Песков объясняет это тем, что Штаты под руководством Байдена оказывали постоянное давление на РФ и такая политика переполнила чашу терпения России, не говоря уже о том, что Вашингтон занимает откровенно враждебную позицию по отношении к Москве и напрямую участвует в конфликте на Украине, постепенно вовлекаясь всё сильнее.

Обложка ©

ТАСС / АР / Patrick Semansky

Юрий Лысенко
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