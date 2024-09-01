Жёсткий разговор: В Кремле поделились деталями телемоста между Путиным и Байденом

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по телемосту в 2021 году был жёстким, после него стало понятно, что Штаты не настроены продолжать диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.