Песков: США при Байдене переполнили чашу терпения России своим давлением

США уже на протяжении нескольких десятилетий оказывали давление на Россию, однако когда хозяином овального кабинета стал Джо Байден, чаша терпения Москвы переполнилась, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Кумулятивный эффект от шагов Соединённых Штатов по попранию интересов нашей страны — он превысил допустимые размеры», — отметил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал Павел Зарубин.

Отношения Москвы и Вашингтона находятся на «точке надрыва», которая «неумолимо» и ежегодно приближалась и наконец «переполнила чашу терпения России».

«Это фактически несколько десятилетий, когда Соединённые Штаты последовательно наступали на наши интересы, последовательно оказывали давление на Россию, оговариваясь «по Фрейду»: «перезагрузка» — «перегрузка». И как раз период президентства господина Байдена — он и стал кульминацией всех этих процессов», — заявил Песков.