Песков: Россия сделает всё, чтобы защитить свои интересы

Россия обладает гораздо большим потенциалом, чем можно было заметить ранее, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, наша страна продолжит делать всё для того, чтобы защитить свои интересы.

«Они [страны Запада] заигрываются. Но, зная решительность нашего президента [Владимира Путина], зная потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали — о чём говорят и темпы экономического развития, <…> и военная мобилизация нашей экономики, — у меня нет сомнений, что если придётся, то будет сделано всё для защиты наших интересов», — заявил представитель Кремля.

В интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину Песков также объяснил, что ответ Украине, в случае необходимости будет «эффективным», «чтобы мало не показалось» и таким «какого требуют наши интересы».