«Почему не задерживают главу Renault?»: Песков высказался о деле Дурова
Песков: Террористы пользуются не только Telegram, но и автомобилями
Террористы для совершения преступлений пользуются не только мессенджером Telegram, но и машинами, однако власти Франции не возбуждают дела против руководителей автоконцернов. Соответствующее заявление в интервью Павлу Зарубину сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.
Песков комментирует задержание во Франции Дурова. Видео © Telegram / Зарубин
«Террористы пользуются Telegram. Но они же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора [французской автомобилестроительной компании] «рено» или «ситроена»?» — задал представитель Кремля риторический вопрос.
Он подчеркнул, что, хотя у российских властей также были вопросы к модерации в Telegram, однако наша страна никогда не арестовывала Дурова.
Напомним, Дурова задержали в Париже 24 августа. Предпринимателю вменяют целый ряд преступлений, только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Задержание основателя Telegram в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет. Что может ждать Дурова дальше — читайте в материале Life.ru.
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