«Почему не задерживают главу Renault?»: Песков высказался о деле Дурова

Террористы для совершения преступлений пользуются не только мессенджером Telegram, но и машинами, однако власти Франции не возбуждают дела против руководителей автоконцернов. Соответствующее заявление в интервью Павлу Зарубину сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

Песков комментирует задержание во Франции Дурова. Видео © Telegram / Зарубин

«Террористы пользуются Telegram. Но они же пользуются тоже и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора [французской автомобилестроительной компании] «рено» или «ситроена»?» — задал представитель Кремля риторический вопрос.