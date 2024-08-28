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28 августа, 20:16

Суд Франции обвинил Дурова в шести преступлениях, ему грозит до 10 лет тюрьмы

Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях, сообщила парижская прокуратура. Один из эпизодов связан с администрированием мессенджера с целью совершения незаконных транзакций, по которому российскому миллиардеру грозит до десяти лет тюрьмы, отчитался надзорный орган 28 августа.

Согласно вердикту суда, российский миллиардер до неопределённого времени вынужден оставаться на территории Франции. Кроме того, два раза в неделю Дурову необходимо отмечаться в полиции.

Суд взял Дурова под надзор и запретил покидать территорию Франции
Суд взял Дурова под надзор и запретил покидать территорию Франции

Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту 24 августа, обвинив в участии в 12 эпизодах преступлений. Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг политическую подоплёку в истории с бизнесменом, но его слова не вызвали доверия. А 28 августа в розыск объявили и брата россиянина Николая Дурова, которого подозревают в распространении порно с несовершеннолетними.

Илья Пушкарев
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