Суд Франции обвинил Дурова в шести преступлениях, ему грозит до 10 лет тюрьмы

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях, сообщила парижская прокуратура. Один из эпизодов связан с администрированием мессенджера с целью совершения незаконных транзакций, по которому российскому миллиардеру грозит до десяти лет тюрьмы, отчитался надзорный орган 28 августа.