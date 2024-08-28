Суд Франции обвинил Дурова в шести преступлениях, ему грозит до 10 лет тюрьмы
Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в шести правонарушениях, сообщила парижская прокуратура. Один из эпизодов связан с администрированием мессенджера с целью совершения незаконных транзакций, по которому российскому миллиардеру грозит до десяти лет тюрьмы, отчитался надзорный орган 28 августа.
Согласно вердикту суда, российский миллиардер до неопределённого времени вынужден оставаться на территории Франции. Кроме того, два раза в неделю Дурову необходимо отмечаться в полиции.
Основателя Telegram задержали в парижском аэропорту 24 августа, обвинив в участии в 12 эпизодах преступлений. Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг политическую подоплёку в истории с бизнесменом, но его слова не вызвали доверия. А 28 августа в розыск объявили и брата россиянина Николая Дурова, которого подозревают в распространении порно с несовершеннолетними.