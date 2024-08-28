Парижская прокуратура думает, что брат Дурова заманивал девочек на съёмки фильмов 18+ через Telegram

Брата Павла Дурова Николая обвиняют в хранении и распространении порно с несовершеннолетними. По мнению парижской прокуратуры, айтишник якобы заманивал девочек на съёмки фильмов для взрослых через Telegram. Одну из них Николай изнасиловал, считают во Франции. При этом Telegram не ответил на запрос властей с просьбой установить личность преступника.

Что известно о брате Павла Дурова, которого объявили в розыск:

— Николаю 43 года. Он вместе с Дуровым работал над созданием его IT-проектов, в том числе над Telegram. По словам французских властей, он является «соучредителем».

— Николай прописан в Санкт-Петербурге. У него даже есть степень магистра по математике и компьютерным наукам от Санкт-Петербургского государственного университета. Брат Павла также смог разработать собственный алгоритм сжатия данных, который использовали в Telegram.