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28 августа, 12:26

Парижская прокуратура думает, что брат Дурова заманивал девочек на съёмки фильмов 18+ через Telegram

Брата Дурова обвиняют в хранении и распространении порно с несовершеннолетними

Николай Дуров. Фото © VK / Павел Дуров

Николай Дуров. Фото © VK / Павел Дуров

Брата Павла Дурова Николая обвиняют в хранении и распространении порно с несовершеннолетними. По мнению парижской прокуратуры, айтишник якобы заманивал девочек на съёмки фильмов для взрослых через Telegram. Одну из них Николай изнасиловал, считают во Франции. При этом Telegram не ответил на запрос властей с просьбой установить личность преступника.

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Что известно о брате Павла Дурова, которого объявили в розыск:

— Николаю 43 года. Он вместе с Дуровым работал над созданием его IT-проектов, в том числе над Telegram. По словам французских властей, он является «соучредителем».

— Николай прописан в Санкт-Петербурге. У него даже есть степень магистра по математике и компьютерным наукам от Санкт-Петербургского государственного университета. Брат Павла также смог разработать собственный алгоритм сжатия данных, который использовали в Telegram.

— В этом году айтишник какое-то время был в России. На данный момент его местонахождение неизвестно.

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Напомним, сегодня брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции. Самого же бизнесмена задержали 24 августа. В его отношении ведётся расследование из 12 пунктов. Макрон заявил, что у ареста нет политической подоплёки, однако Медведев убеждён, что всё как раз наоборот. Позже выяснилось, что французские спецслужбы вместе с экспертами из ОАЭ взломали телефон основателя Telegram в 2017-м году. А в 2018-м Дуров обедал с Макроном и политик предлагал ему перенести штаб-квартиру компании в Париж, но бизнесмен отказался.

Наталья Афонина
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