Парижская прокуратура думает, что брат Дурова заманивал девочек на съёмки фильмов 18+ через Telegram
Брата Дурова обвиняют в хранении и распространении порно с несовершеннолетними
Николай Дуров. Фото © VK / Павел Дуров
Брата Павла Дурова Николая обвиняют в хранении и распространении порно с несовершеннолетними. По мнению парижской прокуратуры, айтишник якобы заманивал девочек на съёмки фильмов для взрослых через Telegram. Одну из них Николай изнасиловал, считают во Франции. При этом Telegram не ответил на запрос властей с просьбой установить личность преступника.
Что известно о брате Павла Дурова, которого объявили в розыск:
— Николаю 43 года. Он вместе с Дуровым работал над созданием его IT-проектов, в том числе над Telegram. По словам французских властей, он является «соучредителем».
— Николай прописан в Санкт-Петербурге. У него даже есть степень магистра по математике и компьютерным наукам от Санкт-Петербургского государственного университета. Брат Павла также смог разработать собственный алгоритм сжатия данных, который использовали в Telegram.
— В этом году айтишник какое-то время был в России. На данный момент его местонахождение неизвестно.
Напомним, сегодня брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции. Самого же бизнесмена задержали 24 августа. В его отношении ведётся расследование из 12 пунктов. Макрон заявил, что у ареста нет политической подоплёки, однако Медведев убеждён, что всё как раз наоборот. Позже выяснилось, что французские спецслужбы вместе с экспертами из ОАЭ взломали телефон основателя Telegram в 2017-м году. А в 2018-м Дуров обедал с Макроном и политик предлагал ему перенести штаб-квартиру компании в Париж, но бизнесмен отказался.