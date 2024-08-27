Медведев назвал задержание Дурова политической историей

Задержание бизнесмена Павла Дурова во Франции — политическая история. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами от возглавляемой им партии «Единая Россия» — участниками СВО.

«Я не буду рассуждать на тему того, что послужило триггером или таким спусковым крючком в деле Дурова, который сейчас оказался за решёткой во Франции, но совершенно очевидно, и об этом уже все сказали, что это политическая история», — сказал он.