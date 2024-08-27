Задержание Павла Дурова
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27 августа, 16:47

Медведев назвал задержание Дурова политической историей

Задержание бизнесмена Павла Дурова во Франции — политическая история. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами от возглавляемой им партии «Единая Россия» — участниками СВО.

«Я не буду рассуждать на тему того, что послужило триггером или таким спусковым крючком в деле Дурова, который сейчас оказался за решёткой во Франции, но совершенно очевидно, и об этом уже все сказали, что это политическая история», — сказал он.

По его словам история с Дуровым напоминает политическое преследование информационного бизнеса, который работает в российских интересах. Зампред добавил, что власти России будут тщательно следить за ходом дела.

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Напомним, что основателя Telegram задержали в парижском аэропорту 24 августа. Расследование против Дурова проводят по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что задержание бизнесмена «ни в коем случае не политическое». Дурова продолжают допрашивать, выясняя, почему он отказывается работать со спецслужбами. В МИД отметили, что Россия ждёт ответа Франции на ноту по задержанию Дурова.

Александра Мышляева
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