Песков: РФ готова оказать правовую помощь задержанному во Франции Дурову
Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил готовность оказать задержанному во Франции Павлу Дурову необходимую правовую помощь как гражданину Российской Федерации.
«Мы надеемся, что Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты. С учётом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является также гражданином Франции», — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что обвинения очень серьёзные и требуют не менее серьёзной доказательной базы. В противном случае будет попытка ограничений коммуникации, прямое запугивание руководителя крупной компании, указал он.
Вместе с тем Песков счёл «полной глупостью» чистки переписок в Telegram после ареста Дурова. Он отметил, что российские власти не используют этот мессенджер в рабочих целях, поэтому никакие переписки удалять не придётся. Как уже сообщал Life.ru, что Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа, он проходит по делу киберпреступлений, расследование идёт по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон при этом говорил, что его задержание «ни в коем случае не политическое».
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov