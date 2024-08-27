Песков: РФ готова оказать правовую помощь задержанному во Франции Дурову

«Мы надеемся, что Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты. С учётом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является также гражданином Франции», — сказал он.