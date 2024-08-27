Песков счёл «полной глупостью» чистки переписок в Telegram после ареста Дурова 27 августа, 09:26 Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что российские власти не используют Telegram в рабочих целях, поэтому никакие переписки чистить не придётся. Так он ответил на вопрос журналиста Life.ru о том, что арест в Париже основателя мессенджера Павла Дурова может привести к открытию доступа к личным чатам российских чиновников.

«Чистить переписку — это полная глупость. Второе – госслужащие не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один из мессенджеров не является безопасным и Telegram тоже. Поэтому мы в Администрации Президента ни один мессенджер не используем в рабочих целях, ибо это было бы нарушением служебных правил и служебной этики, и никто ничего поэтому чистить не призывает», — пояснил представитель Кремля.

Песков также заявил о готовности оказать бизнесмену помощь и содействие с учётом его российского гражданства. Однако он объяснил, что здесь ситуация осложнена тем, что он у Дурова есть французский паспорт.