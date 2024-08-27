Песков счёл «полной глупостью» чистки переписок в Telegram после ареста Дурова
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что российские власти не используют Telegram в рабочих целях, поэтому никакие переписки чистить не придётся. Так он ответил на вопрос журналиста Life.ru о том, что арест в Париже основателя мессенджера Павла Дурова может привести к открытию доступа к личным чатам российских чиновников.
«Чистить переписку — это полная глупость. Второе – госслужащие не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один из мессенджеров не является безопасным и Telegram тоже. Поэтому мы в Администрации Президента ни один мессенджер не используем в рабочих целях, ибо это было бы нарушением служебных правил и служебной этики, и никто ничего поэтому чистить не призывает», — пояснил представитель Кремля.
Песков также заявил о готовности оказать бизнесмену помощь и содействие с учётом его российского гражданства. Однако он объяснил, что здесь ситуация осложнена тем, что он у Дурова есть французский паспорт.
Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Сейчас бизнесмена допрашивают, после чего его либо отпустят, либо предъявят ему официальные обвинения. Французская полиция уже раскрыла, что Дуров проходит по делу киберпреступлений, расследование идёт по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание «ни в коем случае не политическое».