Нарышкин надеется, что Дуров не передаст Западу чувствительную для РФ информацию

Глава СВР оценил попытки «‎выбить» из Дурова в Париже чувствительные сведения о России

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил надежду, что арестованный в Париже основатель Telegram Павел Дуров не станет передавать западным спецслужбам чувствительную для нашей страны информацию. Об этом он сказал журналистам.