Глава СВР оценил попытки «выбить» из Дурова в Париже чувствительные сведения о России
Нарышкин надеется, что Дуров не передаст Западу чувствительную для РФ информацию
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил надежду, что арестованный в Париже основатель Telegram Павел Дуров не станет передавать западным спецслужбам чувствительную для нашей страны информацию. Об этом он сказал журналистам.
«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — подчеркнул Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По данным французской полиции, бизнесмена подозревают в причастности к киберпреступлениям, расследование идёт по 12 пунктам. Следствие ведётся якобы в рамках дела против неназванного лица. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание «ни в коем случае не политическое».