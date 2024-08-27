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Глава СВР оценил попытки «‎выбить» из Дурова в Париже чувствительные сведения о России

Нарышкин надеется, что Дуров не передаст Западу чувствительную для РФ информацию

27 августа, 09:08
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил надежду, что арестованный в Париже основатель Telegram Павел Дуров не станет передавать западным спецслужбам чувствительную для нашей страны информацию. Об этом он сказал журналистам.

«Я очень рассчитываю, что он этого не допустит», — подчеркнул Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По данным французской полиции, бизнесмена подозревают в причастности к киберпреступлениям, расследование идёт по 12 пунктам. Следствие ведётся якобы в рамках дела против неназванного лица. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание «ни в коем случае не политическое».

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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