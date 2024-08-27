Володин углядел «щупальца» США в аресте Дурова
Володин: Байдену важно взять Telegram под контроль перед выборами в США
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
На третьи сутки с момента задержания основателя Telegram Павла Дурова спикера Госдумы Вячеслава Володина посетила мысль о том, что в истории могут быть замешаны США и администрация Джо Байдена, которой необходимо взять мессенджер под свой тотальный контроль в преддверии выборов президента.
Сервис, основателем которого является Дуров, обладает огромной популярностью в мире. Особую ценность мессенджер приобрёл благодаря высокому уровню защищённости информации внутри себя, заметил Володин. Сам Дуров имеет четыре гражданства, одно из которых — французское. Это и позволило Парижу арестовать его законным образом. Однако Володин считает, что Вашингтон заинтересован в задержании бизнесмена куда больше.
«Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», — пишет спикер Госдумы в своём телеграм-канале.
Володин пояснил, что одним из способов влияния на мир, которые Вашингтон любит и умеет использовать, является тотальная цензура в соцсетях, а также их подчинение с помощью шантажа, что в итоге преподносится как борьба с какими-либо угрозами.
«Большинство глобальных сетей — американские по происхождению. Их Белый дом контролирует. А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк», — заявил председатель Госдумы.
При этом сам Дуров прекрасно осознаёт намерения властей США касательно своего мессенджера, поскольку рассказывал о внимании к себе и своей компании со стороны ФБР и прочих американских спецслужб, которые пытались завербовать некоторых его сотрудников, чтобы получить контроль над Telegram изнутри.
Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Бизнесмен будет находиться под арестом до 28 числа, после чего его либо отпустят, либо предъявят ему официальные обвинения. Французская полиция уже раскрыла, что бизнесмен проходит по делу киберпреступлений, расследование идёт по 12 пунктам.