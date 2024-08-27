Володин углядел «‎щупальца‎» США в аресте Дурова

На третьи сутки с момента задержания основателя Telegram Павла Дурова спикера Госдумы Вячеслава Володина посетила мысль о том, что в истории могут быть замешаны США и администрация Джо Байдена, которой необходимо взять мессенджер под свой тотальный контроль в преддверии выборов президента.

Сервис, основателем которого является Дуров, обладает огромной популярностью в мире. Особую ценность мессенджер приобрёл благодаря высокому уровню защищённости информации внутри себя, заметил Володин. Сам Дуров имеет четыре гражданства, одно из которых — французское. Это и позволило Парижу арестовать его законным образом. Однако Володин считает, что Вашингтон заинтересован в задержании бизнесмена куда больше.

«Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль», — пишет спикер Госдумы в своём телеграм-канале.

Володин пояснил, что одним из способов влияния на мир, которые Вашингтон любит и умеет использовать, является тотальная цензура в соцсетях, а также их подчинение с помощью шантажа, что в итоге преподносится как борьба с какими-либо угрозами.

«Большинство глобальных сетей — американские по происхождению. Их Белый дом контролирует. А вот заставить Telegram проводить премодерацию и поставлять данные Госдепу и ЦРУ США пока не могут. Поэтому через Францию Дурову пытаются предъявить обвинения в более десяти преступлениях, перечень статей по которым достаточно широк», — заявил председатель Госдумы.