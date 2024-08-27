Лавров: Россия ждёт ответа Франции на ноту по задержанию Дурова
Россия направила во Францию ноту по вопросу задержанного основателя Telegram Павла Дурова. Москва продолжает ждать ответ от Парижа на данное заявление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша нота находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа на эту ноту", — указал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.
Напомним, что основателя известной соцсети задержали в парижском аэропорту 24 августа. Расследование против Дурова проводят по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон при этом говорил, что его задержание «ни в коем случае не политическое». Бизнесмена продолжают допрашивать, выясняя, почему он отказывается работать со спецслужбами.
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