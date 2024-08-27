Лавров: Россия ждёт ответа Франции на ноту по задержанию Дурова

Россия направила во Францию ноту по вопросу задержанного основателя Telegram Павла Дурова. Москва продолжает ждать ответ от Парижа на данное заявление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша нота находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа на эту ноту", — указал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.