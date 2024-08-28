Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел у себя под боком, в Париже, заиметь штаб-квартиру Telegram, однако его основатель Павел Дуров на данное предложение ответил отказом. Предприниматель понимал, что таким образом Макрон получит в колоду довольно сильную карту, которую потом сможет использовать для влияния на работу мессенджера. Об этом рассказала политолог и член экспертного клуба «Дигория» Дарья Грибова.

Макрон снова демонстрирует приверженность политике двойных стандартов. Сомнительно утверждать, что в 2017 году у Запада не назревали планы по захвату контроля над одним из главных мессенджеров мира. Сейчас с Дуровым проворачивают классический сценарий вербовки. Возможно, тогда Дуров уже понимал, что штаб-квартира в Париже позволит использовать дополнительные рычаги давления на руководящий состав Telegram. Поэтому и отказал Макрону

Макрон уже не пытается выстраивать национально ориентированную политику, о которой говорил в своей президентской кампании в 2022 году. Он теряет власть и боится потерять президентское кресло раньше срока, считает Грибова. По её словам, пока Telegram выступает аккумулирующей площадкой для оппозиционных сил Франции, Макрону ничего не остаётся, кроме того, чтобы идти на поводу у ЦРУ ради сохранения собственной власти.