СМИ узнали о «щедром» предложении Эмманюэля Макрона Павлу Дурову в 2018 году WSJ: Макрон предлагал Павлу Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж 28 августа, 07:49 Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2018 году предлагал Павлу Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, с такой инициативой Макрон обратился к Дурову во время обеда в конфиденциальной обстановке, однако бизнесмен отказался.

Тогда же лидер якобы обсуждал с сооснователем Telegram предоставление ему французского гражданства.

Кроме того, газета узнала, что в 2017 году французские шпионы и их коллеги из ОАЭ залезли в телефон к основателю Telegram Павлу Дурову якобы из-за обеспокоенности тем, что террористы ИГИЛ* используют мессенджер Telegram.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы Александра Вишнякова