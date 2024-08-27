Французский адвокат предрёк Дурову участь узника в СИЗО на ближайшие 4 года Адвокат Либескинд заявил, что суд Парижа может отправить Дурова в СИЗО 27 августа, 18:11 Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основателя Telegram Павла Дурова могут поместить в изолятор, потому что он имеет возможности и финансы скрыться от следствия. Таким мнением с РИА «Новости» поделился французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд, комментируя задержание бизнесмена в Париже.

«Существует очень значительный риск того, что он будет помещён в СИЗО до суда, поскольку он не живёт во Франции. Судья может счесть, что существует риск того, что он не явится в суд и покинет страну», — пояснил юрист.

По его словам, Дуров мог бы остаться на свободе на период следствия, но ему придётся обосновать своё проживание во Франции, а это сделать проблематично. Адвокат добавил, что в СИЗО основатель мессенджера может провести до четырёх лет.

Авторы Татьяна Миссуми