Французский адвокат предрёк Дурову участь узника в СИЗО на ближайшие 4 года
Адвокат Либескинд заявил, что суд Парижа может отправить Дурова в СИЗО
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основателя Telegram Павла Дурова могут поместить в изолятор, потому что он имеет возможности и финансы скрыться от следствия. Таким мнением с РИА «Новости» поделился французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд, комментируя задержание бизнесмена в Париже.
«Существует очень значительный риск того, что он будет помещён в СИЗО до суда, поскольку он не живёт во Франции. Судья может счесть, что существует риск того, что он не явится в суд и покинет страну», — пояснил юрист.
По его словам, Дуров мог бы остаться на свободе на период следствия, но ему придётся обосновать своё проживание во Франции, а это сделать проблематично. Адвокат добавил, что в СИЗО основатель мессенджера может провести до четырёх лет.
Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его задержание «ни в коем случае не политическое». Бизнесмена продолжают допрашивать, выясняя, почему он отказывается работать со спецслужбами Запада. Лавров сообщил, что Москва направила во Францию ноту по вопросу задержания, ответа пока не было. При этом Медведев назвал задержание миллиардера политической историей. Кроме того, он предложил Франции арестовать Цукерберга вслед за Дуровым.