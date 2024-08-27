Медведев предложил Франции арестовать Цукерберга вслед за Дуровым

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французским властям вслед за сооснователем Telegram Павлом Дуровым задержать главу корпорации Meta* Марка Цукерберга, ведь в принадлежащей ему социальной сети Facebook** происходит всё то же самое, что и в мессенджере российского предпринимателя. С таким предложением политик выступил на встрече с кандидатами от «Единой России» — участниками специальной военной операции.

«Как бы ни говорил их там этот [президент Франции Эмманюэль] Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решения суда. Ну пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Фейсбуке**. Да, там много всякого мусора, и даже преступной активности, это так. Но, во-первых, возникает вопрос, несёт ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы, он должен регулировать», — отметил зампред СБ РФ.