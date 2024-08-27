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Регион
27 августа, 17:02

Медведев предложил Франции арестовать Цукерберга вслед за Дуровым

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил французским властям вслед за сооснователем Telegram Павлом Дуровым задержать главу корпорации Meta* Марка Цукерберга, ведь в принадлежащей ему социальной сети Facebook** происходит всё то же самое, что и в мессенджере российского предпринимателя. С таким предложением политик выступил на встрече с кандидатами от «Единой России» — участниками специальной военной операции.

«Как бы ни говорил их там этот [президент Франции Эмманюэль] Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решения суда. Ну пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Фейсбуке**. Да, там много всякого мусора, и даже преступной активности, это так. Но, во-первых, возникает вопрос, несёт ли за это ответственность сам по себе создатель этой платформы, он должен регулировать», — отметил зампред СБ РФ.

Медведев признал, что и у российских властей были аналогичные претензии к деятельности Telegram. Тем не менее в подходе была видна большая разница: в России понимали, что преступления в мессенджере совершаются отнюдь с согласия Дурова, тогда как во Франции пытаются сделать виновным именно его.

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Напомним, что Павел Дуров был задержан французской полицией 24 августа, сразу по прилёту в Париж. В расследование, фигурантом которого российский бизнесмен является, включены 12 пунктов. Макрон, комментируя инцидент, настаивал, что задержание «ни в коем случае не является политическим». А тем временем предпринимателя продолжают допрашивать французские правоохранители, крайне раздосадованные тем, что Дуров отказывается с ними сотрудничать. В Кремле изъявили готовность оказать россиянину всю необходимую правовую помощь.

* Компания признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

** Cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta*.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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