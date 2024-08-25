Медведев призвал Макрона спасаться бегством из Франции от «армии Дурова»
Эммануэль Макрон и Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Anton Veselov
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев шутливо посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону в срочном порядке покидать страну, иначе «армия Дурова», выступающая за освобождение создателя Telegram, его непременно настигнет.
«Макрон, сейчас же убирайся из Франции! За тобой идёт армия Дурова», — написал Медведев в своем аккаунте в социальной сети Х.
Напомним, Дурова задержали накануне вечером в парижском аэропорту Ле Бурже. Бизнесмена поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ мессенджера сотрудничать с властями Франции, что, по мнению Парижа, «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщили, что Дурову грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Бизнесмена поддержали многие известные люди, в том числе Илон Маск. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что арест Дурова связан с попыткой Telegram.