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25 августа, 11:12

Медведев призвал Макрона спасаться бегством из Франции от «армии Дурова»

Эммануэль Макрон и Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Anton Veselov

Эммануэль Макрон и Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Anton Veselov

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев шутливо посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону в срочном порядке покидать страну, иначе «армия Дурова», выступающая за освобождение создателя Telegram, его непременно настигнет.

«Макрон, сейчас же убирайся из Франции! За тобой идёт армия Дурова», — написал Медведев в своем аккаунте в социальной сети Х.

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Напомним, Дурова задержали накануне вечером в парижском аэропорту Ле Бурже. Бизнесмена поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ мессенджера сотрудничать с властями Франции, что, по мнению Парижа, «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщили, что Дурову грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации. Бизнесмена поддержали многие известные люди, в том числе Илон Маск. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что арест Дурова связан с попыткой Telegram.

Мария Любицкая
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