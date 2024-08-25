Медведев призвал Макрона спасаться бегством из Франции от «армии Дурова»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев шутливо посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону в срочном порядке покидать страну, иначе «армия Дурова», выступающая за освобождение создателя Telegram, его непременно настигнет.

«Макрон, сейчас же убирайся из Франции! За тобой идёт армия Дурова», — написал Медведев в своем аккаунте в социальной сети Х.