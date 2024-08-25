За правду: Москалькова назвала причину ареста Дурова
Москалькова назвала арест Дурова во Франции попыткой закрыть Telegram
Татьяна Москалькова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Дмитрий Андреев
Арест основателя Telegram Павла Дурова является попыткой закрыть мессенджер, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, площадка позволяет пользователям узнать правду о событиях в мире.
«Это [задержание] вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира», — написала чиновник в телеграм-канале.
Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа, когда его самолёт приземлился в Париже. Предприниматели заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы, так как бизнесмен не стал сотрудничать с властями Франции. В МИД РФ уже заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.