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25 августа, 10:48

За правду: Москалькова назвала причину ареста Дурова

Москалькова назвала арест Дурова во Франции попыткой закрыть Telegram

Татьяна Москалькова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Дмитрий Андреев

Татьяна Москалькова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Дмитрий Андреев

Арест основателя Telegram Павла Дурова является попыткой закрыть мессенджер, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, площадка позволяет пользователям узнать правду о событиях в мире.

«Это [задержание] вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира», — написала чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа, когда его самолёт приземлился в Париже. Предприниматели заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы, так как бизнесмен не стал сотрудничать с властями Франции. В МИД РФ уже заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.

Матвей Константинов
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