«Длинная рука Запада»: В СПЧ назвали арест Дурова во Франции атакой на свободу слова
Член СПЧ Сидоренко: Арест Дурова во Франции является атакой на свободу слова
Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции является атакой на свободу слова. Таким мнением поделилась гендиректор АНО "Белый Интернет", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.
«Этот кейс не позволит более даже неизлечимым оптимистам говорить о том, что на Западе есть свобода информации и она вне международной политики», — приводит РАПСИ её слова.
Кроме того, Сидоренко выразила мнение, что арест основателя Telegram является ярким примером реализации излюбленного правового приёма Запада — юрисдикционного принципа «длинной руки». По словам члена СПЧ, таким образом французы хотят «продемонстрировать лидерство и силу через подчинение себе глобальных информационных ресурсов». По словам эксперта, долгое время Telegram сохранял независимость, но, по всей видимости, этот сценарий перестал устраивать глобальных игроков.
Напомним, Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Впоследствии предпринимателя поместили под стражу. Основанием для задержания стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает Дурова причастным к ряду преступлений». Местные СМИ сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции, где ему грозит 20 лет тюрьмы. На произошедшее отреагировали в МИД РФ и заявили, что делают всё возможное для прояснения ситуации.
Telegram / durov