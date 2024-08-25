«Длинная рука Запада»: В СПЧ назвали арест Дурова во Франции атакой на свободу слова

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции является атакой на свободу слова. Таким мнением поделилась гендиректор АНО "Белый Интернет", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко.

«Этот кейс не позволит более даже неизлечимым оптимистам говорить о том, что на Западе есть свобода информации и она вне международной политики», — приводит РАПСИ её слова.