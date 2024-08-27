«Любимую блондинку» Дурова оставили без связи французские силовики
У девушки и телохранителя Дурова перед освобождением забрали телефоны и ноутбуки
Стримерша Юлия Вавилова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа отпустили 24-летнюю стримершу Юлию Вавилову и телохранителя бизнесмена Павла Дурова. Однако перед этим французские силовики забрали у них телефоны и ноутбуки на досмотр, сообщил источник, знакомый с ситуацией, агенству "Регнум".
«На данный момент связи с Юлией нет, но окружение Дурова сообщило, что у неё и телохранителя работники прокуратуры забрали всё электронное. Сказали, что отправят на экспертизу, и непонятно, когда отдадут», — рассказал источник. Он отметил, что девушка после задержания не выходила на связь.
Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Он проходит по делу киберпреступлений, расследование идёт по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание «ни в коем случае не политическое». Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты РФ сделали всё необходимое, чтобы оказать поддержку предпринимателю.