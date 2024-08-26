В МИД РФ отметили «синхронное молчание» правозащитников Запада после ареста Дурова Захарова заявила, что дипломаты РФ сделали всё необходимое по делу Дурова 26 августа, 17:15 Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Российские дипломаты сделали всё от себя зависящее, чтобы оказать поддержку предпринимателю Павлу Дурову после его ареста в Париже, при том что мировые правозащитные организации хранят молчание. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе с 360.ru.

«Российские дипломаты предприняли всё необходимое в соответствии с нашими установочными документами, в соответствии со своими функциональными обязанностями. Всё было сделано, предпринято, все документы были направлены французской стороне», — пояснила она.

Захарова предложила обратить внимание на «удивительно синхронное молчание «правочеловеческих структур» на Западе. Она напомнила, что эти борцы за свободу всегда поднимали шум, если речь шла о задержании «невинных» в России. Дипломат добавила, что сейчас МИД РФ допускает и такую версию, что Дурова могут сделать инструментом в борьбе с Москвой.

Авторы Татьяна Миссуми