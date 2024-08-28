Телефон Дурова вскрыли французские и эмиратские шпионы из-за ИГИЛ*

В 2017 году французские шпионы и их коллеги из ОАЭ залезли в телефон к основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Операция под симпатичным кодовым названием «Пурпурная музыка» была проведена из-за обеспокоенности французских спецслужб тем, что террористы ИГИЛ* используют мессенджер Дурова Telegram, чтобы привлекать новобранцев в свои ряды. Источник из окружения Дурова заявил изданию, что много лет компания игнорировала повестки и судебные распоряжения силовых органов. По его утверждению, они копились на электронной почте компании, которую редко проверяли.