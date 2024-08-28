Телефон Дурова вскрыли французские и эмиратские шпионы из-за ИГИЛ*
WSJ: Спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году взломали телефон Павла Дурова
Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
В 2017 году французские шпионы и их коллеги из ОАЭ залезли в телефон к основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Операция под симпатичным кодовым названием «Пурпурная музыка» была проведена из-за обеспокоенности французских спецслужб тем, что террористы ИГИЛ* используют мессенджер Дурова Telegram, чтобы привлекать новобранцев в свои ряды. Источник из окружения Дурова заявил изданию, что много лет компания игнорировала повестки и судебные распоряжения силовых органов. По его утверждению, они копились на электронной почте компании, которую редко проверяли.
Напомним, что французские спецслужбы таки добрались до Дурова, поскольку 24 августа он был задержан в парижском аэропорту. Расследование против него проводят по 12 пунктам. По словам Макрона, задержание не преследует никаких политических мотивов. Однако Дмитрий Медведев уверен, что это именно политическая история. Он предложил Франции арестовать вслед за Дуровым и Цукерберга, однако тот уже давно сотрудничает с западными спецслужбами.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.