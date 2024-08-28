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28 августа, 11:35

Арест Дурова «украл» из бюджета Франции 17 млрд долларов

Бизнесмен Дотком: Франция потеряла 17 млрд долларов из-за ареста Дурова

На фоне ареста создателя Telegram Павла Дурова Франция потеряла 17 миллиардов долларов. Об этом в соцсети Х заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

Он заявил, что арест Дурова сломал многие сделки. Например, возмущённые ситуацией власти АОЭ заморозили переговоры по покупке 80 истребителей Rafale. Павел Дуров является гражданином Эмиратов и достаточно близким другом заместителя премьер-министра Хамдана Аль Мактума.

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Ранее Дотком обвинил в аресте Дурова Соединённые штаты Америки. Бизнесмен заявил, что власти США увидели врага в лице бизнесмена из-за того, что Telegram является источником правды о ситуации на Украине. Вашингтон, кстати, активно продолжает брать под свой контроль абсолютно все информационные источники.

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Shutterstock / FOTODOM /

Наталья Афонина
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