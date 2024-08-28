Арест Дурова «украл» из бюджета Франции 17 млрд долларов

На фоне ареста создателя Telegram Павла Дурова Франция потеряла 17 миллиардов долларов. Об этом в соцсети Х заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

Он заявил, что арест Дурова сломал многие сделки. Например, возмущённые ситуацией власти АОЭ заморозили переговоры по покупке 80 истребителей Rafale. Павел Дуров является гражданином Эмиратов и достаточно близким другом заместителя премьер-министра Хамдана Аль Мактума.