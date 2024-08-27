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Регион
27 августа, 16:36

Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бизнесмена Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко. По его словам, он уже отправил представление в Нобелевский комитет.

«По моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии», — написал Клименко у себя в телеграм-канале.

Он отметил, что документы о выдвижении основателя Telegram уже поддержали представители нескольких университетов и общественных организаций из Азии и Африки. Кроме того, Клименко подчеркнул, что считает миллиардера лидером новых цифровых технологий. Он также позвал Дурова поучаствовать в форуме оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС.

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Напомним, Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его задержание «ни в коем случае не политическое». Бизнесмена продолжают допрашивать, выясняя, почему он не работает с властями. В Кремле отметили, что Россия готова оказать правовую помощь задержанному.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Александра Мышляева
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