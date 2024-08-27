Бизнесмена Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко. По его словам, он уже отправил представление в Нобелевский комитет.

«По моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии», — написал Клименко у себя в телеграм-канале.