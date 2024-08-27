США обвинили в войне против Дурова и Telegram из-за правды об Украине Бизнесмен Дотком связал арест Дурова с правительством США и правдой об Украине 27 августа, 10:13 Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Мессенджер Telegram является источником правды о ситуации на Украине, поэтому американские власти увидели врага в лице его основателя Павла Дурова. Сейчас Вашингтон пытается взять под свой контроль абсолютно все информационные источники. Об этом написал в соцсети Х создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

«Правительство США объявило войну тем частям Интернета, которые не находятся под его контролем… как некстати (для Вашингтона – прим. Life.ru), что Telegram был главным источником правды о том, что реально происходит на Украине... Не вините Павла Дурова за свои собственные ошибки», — отметил он.

По его словам, Белый дом развязал «злодейскую посредническую войну» против РФ на украинской территории, в том числе преследуя цели остановить развитие БРИКС, создание мировой многополярности и удержать свои позиции в статусе гегемона.

Авторы Татьяна Миссуми