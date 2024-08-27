США обвинили в войне против Дурова и Telegram из-за правды об Украине
Бизнесмен Дотком связал арест Дурова с правительством США и правдой об Украине
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Мессенджер Telegram является источником правды о ситуации на Украине, поэтому американские власти увидели врага в лице его основателя Павла Дурова. Сейчас Вашингтон пытается взять под свой контроль абсолютно все информационные источники. Об этом написал в соцсети Х создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
«Правительство США объявило войну тем частям Интернета, которые не находятся под его контролем… как некстати (для Вашингтона – прим. Life.ru), что Telegram был главным источником правды о том, что реально происходит на Украине... Не вините Павла Дурова за свои собственные ошибки», — отметил он.
По его словам, Белый дом развязал «злодейскую посредническую войну» против РФ на украинской территории, в том числе преследуя цели остановить развитие БРИКС, создание мировой многополярности и удержать свои позиции в статусе гегемона.
Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Сейчас бизнесмена допрашивают, после чего его либо отпустят, либо предъявят ему официальные обвинения. Французская полиция уже раскрыла, что Дуров проходит по делу киберпреступлений, расследование идёт по 12 пунктам. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание «ни в коем случае не политическое». В Кремле заверили, что не пользовались мессенджером в служебных целях, а чистку переписок назвали глупостью.