Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

Родной брат российского предпринимателя, сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова — Николай Дуров — объявлен в розыск во Франции. Об этом пишет Politico со ссылкой на постановление суда.

Ордеры на арест обоих братьев были выписаны 25 марта. Дуровым вменяют соучастие в хранении, распространении или предоставлению доступа к детской порнографии в составе организованной группы, говорится в материале издания.