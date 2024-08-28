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28 августа, 11:55

Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

Politico: Во Франции объявили в розыск брата Павла Дурова

Брат Павла Дурова Николай Дуров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Хабр

Брат Павла Дурова Николай Дуров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Хабр

Родной брат российского предпринимателя, сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова — Николай Дуров — объявлен в розыск во Франции. Об этом пишет Politico со ссылкой на постановление суда.

Ордеры на арест обоих братьев были выписаны 25 марта. Дуровым вменяют соучастие в хранении, распространении или предоставлению доступа к детской порнографии в составе организованной группы, говорится в материале издания.

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Напомним, что Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. В его отношении ведётся расследование из 12 пунктов. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у ареста нет политической подоплёки. А вот глава СБ РФ Дмитрий Медведев убеждён, что всё как раз наоборот. Позже выяснилось, что французские спецслужбы вместе с экспертами из ОАЭ взломали телефон основателя Telegram в 2017-м году. А в 2018-м Дуров обедал с Макроном и политик предлагал ему перенести штаб-квартиру компании в Париж, но бизнесмен отказался.

Юрий Лысенко
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