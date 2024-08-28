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28 августа, 19:52

Суд взял Дурова под надзор и запретил покидать территорию Франции

Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Бизнесмен Павел Дуров останется на территории Франции неопределённое время. Суд запретил ему покидать страну и взял под надзор.

Как сообщает парижская прокуратура, Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

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Life.ru напоминает, что Дурова задержали по прилёте в Париж 24 августа. Его держали под стражей максимально возможный срок — 96 часов. Расследование открыто по 12 пунктам. Среди возможных обвинений — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков.

Артур Лапсаков
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