Юрист рассказал, может ли Дуров отказаться от гражданства Франции и как ему это поможет
Юрист Хаминский: Отказ Дурова от гражданства не изменит последствия обвинений
Павел Дуров. Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
В информационном пространстве начали обсуждать возможные варианты защиты Павла Дурова, в том числе и отказ от французского гражданства. Однако смена паспорта бизнесмену вряд ли поможет. Об этом Life.ru рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Во-первых, выход из гражданства — это процедура не одного дня. Сначала нужно подготовить ходатайство на имя главы государства и подать его надлежащим образом. Вряд ли Дуров это сможет сделать быстро, находясь под арестом. Затем происходят согласования и сбор заключений согласно регламенту, и только после этого издаётся соответствующий правовой акт», — сказал Хаминский.
Во-вторых, продолжил эксперт, выход из гражданства никак не повлияет на последствия обвинений, если таковые будут предъявлены Дурову. Если говорить о бездействии в вопросах хранения порнографических материалов, неудаления переписки наркоторговцев или непредоставлении сведений о лице по запросу уполномоченного органа, то в этих случаях достаточно, чтобы деятельность фигурантов так или иначе касалась территории Французской Республики, её публичных интересов или безопасности граждан, добавил юрист.
Единственный положительный момент, связанный с возможным выходом Дурова из французского гражданства, будет заключаться в том, что у российских дипломатов появится больше поводов настаивать на оказании Павлу консульской помощи.
Юрист Александр Хаминский.
Напомним, 24 августа Дуров был задержан в аэропорту Парижа. Расследование против него ведётся по 12 пунктам. Среди возможных обвинений — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Сегодня Дуров был временно освобождён из-под стражи для допроса и предъявления обвинения. Французская оппозиция уже потребовала от президента Франции уйти в отставку из-за ситуации с основателем мессенджера. Сам Макрон, кстати, заверял, что арест Дурова нельзя считать политическим. К слову, во Франции попытались запутать журналистов, следящих за процессом над миллиардером.