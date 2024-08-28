Юрист рассказал, может ли Дуров отказаться от гражданства Франции и как ему это поможет

В информационном пространстве начали обсуждать возможные варианты защиты Павла Дурова, в том числе и отказ от французского гражданства. Однако смена паспорта бизнесмену вряд ли поможет. Об этом Life.ru рассказал руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Во-первых, выход из гражданства — это процедура не одного дня. Сначала нужно подготовить ходатайство на имя главы государства и подать его надлежащим образом. Вряд ли Дуров это сможет сделать быстро, находясь под арестом. Затем происходят согласования и сбор заключений согласно регламенту, и только после этого издаётся соответствующий правовой акт», — сказал Хаминский.

Во-вторых, продолжил эксперт, выход из гражданства никак не повлияет на последствия обвинений, если таковые будут предъявлены Дурову. Если говорить о бездействии в вопросах хранения порнографических материалов, неудаления переписки наркоторговцев или непредоставлении сведений о лице по запросу уполномоченного органа, то в этих случаях достаточно, чтобы деятельность фигурантов так или иначе касалась территории Французской Республики, её публичных интересов или безопасности граждан, добавил юрист.