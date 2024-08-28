Во Франции попытались запутать журналистов, следящих за процессом над Дуровым

Представители судебной системы Франции попытались запутать журналистов, следящих за процессом над Дуровым. У местных СМИ до сих нет чёткого понимания, в каком из судов находится Дуров: журналисты дежурят у зданий двух инстанций: Дворец правосудия и Судебный трибунал Парижа, передаёт корреспондент SHOT.