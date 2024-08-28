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28 августа, 14:38

Во Франции попытались запутать журналистов, следящих за процессом над Дуровым

Представители судебной системы Франции попытались запутать журналистов, следящих за процессом над Дуровым. У местных СМИ до сих нет чёткого понимания, в каком из судов находится Дуров: журналисты дежурят у зданий двух инстанций: Дворец правосудия и Судебный трибунал Парижа, передаёт корреспондент SHOT.

Суд Парижа. Видео © SHOT

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди обвинений, которые могут быть выдвинуты Дурову, — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Сегодня стало известно, что Дуров освобождён из-под стражи для допроса и предъявления обвинения.

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Александра Мышляева
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