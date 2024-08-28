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Регион
28 августа, 14:17
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СМИ сообщили об освобождении Павла Дурова из-под стражи в Париже, но есть нюанс

BFMTV: Павел Дуров освобождён из-под стражи для допроса и предъявления обвинения

Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Судья в Париже прекратил содержание сооснователя Telegram Павла Дурова под стражей в полиции, сообщает BFMTV. Однако это не означает его освобождения: статус бизнесмена изменён с целью его первичного допроса и возможного предъявления обвинения.

Напомним, ранее 28 августа сооснователь Telegram Павел Дуров был доставлен в суд в Париже, сегодня ему могут предъявить обвинения. Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди обвинений, которые могут быть выдвинуты бизнесмену, — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Лично он этого не совершал, но делались противоправные действия через Telegram.

Александра Вишнякова
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