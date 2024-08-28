Макрона попросили уйти в отставку после задержания Дурова

Президента Франции Эмманюэля Макрона попросили уйти в отставку из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова. С Как заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X , после произошедшего главе страны необходимо объявить импичмент.

«Неужели Макрон приказал бросить в тюрьму Павла Дурова, генерального директора Telegram, потому что он много чего знает? Действительно, поразительная реакция Макрона на его вчерашнем аккаунте X выдаёт его панику. <…> Макрону должен быть объявлен импичмент!» — написал Филиппо.