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28 августа, 13:49

Макрона попросили уйти в отставку после задержания Дурова

Филиппо призвал объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону

Президента Франции Эмманюэля Макрона попросили уйти в отставку из-за ареста основателя Telegram Павла Дурова. С Как заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, после произошедшего главе страны необходимо объявить импичмент.

«Неужели Макрон приказал бросить в тюрьму Павла Дурова, генерального директора Telegram, потому что он много чего знает? Действительно, поразительная реакция Макрона на его вчерашнем аккаунте X выдаёт его панику. <…> Макрону должен быть объявлен импичмент!» — написал Филиппо.

Политик также заявил, что многим жителям Франции известно, что страна и правительство Макрона «прогнило насквозь».

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Напомним, что создателя «телеги» Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Стало известно, что ранее Макрон лично предлагал Дурову перенести в Париж штаб-квартиру Telegram, правда, бизнесмен тогда отказался и Париж решил его задержать. Также в розыск объявили и брата Павла Дурова. Прокуратура обвинила его родственника в хранении и распространении порно с несовершеннолетними. На данный момент известно, что Павла Дурова уже доставили в Парижский суд. Срок его предварительного задержания истёк.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Наталья Афонина
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