Павел Дуров доставлен в парижский суд
Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Сооснователь Telegram Павел Дуров доставлен в суд в Париже, срок его предварительного задержания истёк. Об этом сообщает AFP.
Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту. Расследование против него проводят по 12 пунктам. СМИ выяснили, что ещё в 2017-м французские шпионы и их коллеги из ОАЭ взломали телефон Дурова. А в 2018 году за обедом в приватной обстановке Макрон предложил Дурову перенести в Париж штаб-квартиру Telegram, однако предприниматель ответил на это отказом. Арест бизнесмена уже дорого обошёлся Франции — бюджет потерял 17 млрд долларов.