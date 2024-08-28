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28 августа, 12:51

Павел Дуров доставлен в парижский суд

Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Сооснователь Telegram Павел Дуров доставлен в суд в Париже, срок его предварительного задержания истёк. Об этом сообщает AFP.

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Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту. Расследование против него проводят по 12 пунктам. СМИ выяснили, что ещё в 2017-м французские шпионы и их коллеги из ОАЭ взломали телефон Дурова. А в 2018 году за обедом в приватной обстановке Макрон предложил Дурову перенести в Париж штаб-квартиру Telegram, однако предприниматель ответил на это отказом. Арест бизнесмена уже дорого обошёлся Франции — бюджет потерял 17 млрд долларов.

Александра Вишнякова
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