Во Франции открестились от слухов, что Дуров прибыл в Париж на встречу с Макроном
Le Monde: Дуров не собирался встречаться с Макроном в день ареста в Париже
Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель Telegram Павел Дуров не планировал встречаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в день своего прибытия в Париж. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник в администрации французского лидера.
Как писали некоторые СМИ, Дуров якобы в момент своего задержания полицией заявил, что его ждут в Елисейском дворце и у него состоится ужин с Макроном. Однако как выяснилось, президент Франции в тот день не был в Париже, а проводил время в своём доме в Па-де-Кале. В публикации Le Monde автор подчёркивает, что так и не ясен источник слухов. Предположительно, фейк появился, чтобы отвлечь читателей от причин ареста.
Напомним, Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди обвинений, которые могут быть выдвинуты Дурову, — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Сегодня Дуров был временно освобождён из-под стражи для допроса и предъявления обвинения. Кстати, СМИ узнали о «щедром» предложении Макрона Дурову в 2018 году. Французская оппозиция уже потребовала от президента Франции уйти в отставку из-за ситуации с основателем мессенджера.