Во Франции открестились от слухов, что Дуров прибыл в Париж на встречу с Макроном

Основатель Telegram Павел Дуров не планировал встречаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в день своего прибытия в Париж. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

Как писали некоторые СМИ, Дуров якобы в момент своего задержания полицией заявил, что его ждут в Елисейском дворце и у него состоится ужин с Макроном. Однако как выяснилось, президент Франции в тот день не был в Париже, а проводил время в своём доме в Па-де-Кале. В публикации Le Monde автор подчёркивает, что так и не ясен источник слухов. Предположительно, фейк появился, чтобы отвлечь читателей от причин ареста.