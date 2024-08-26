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26 августа, 18:24

«Какое лицемерие!»: Слова Макрона о задержании Дурова шокировали французских политиков

Французский политик Дюпон-Эньян назвал Макрона лицемером после слов о Дурове

Эмманюэль Макрон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elysee

Эмманюэль Макрон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elysee

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы «неполитических» причинах задержания российского бизнесмена Павла Дурова в Париже — чистое лицемерие. Соответствующую рецензию на высказывание главы Елисейского дворца написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

«Какое лицемерие! Макрон с момента избрания посягает на общественные свободы и вместе с ЕС хочет подавить свободных духом», — возмутился глава фракции в соцсети X.

«Унижение для Франции»: Сноуден назвал задержание Дурова захватом заложников для Макрона
«Унижение для Франции»: Сноуден назвал задержание Дурова захватом заложников для Макрона

Основатель Telegram был задержан французскими спецслужбами в аэропорту Ле Бурже 24 августа. По словам Макрона, Дурова лишили свободы в рамках продолжающегося расследования, инициированного ещё 8 июля. Бизнесмена обвинили в 12 киберпреступлениях, его оставят под стражей как минимум до 28 августа.

Илья Пушкарев
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