«Какое лицемерие!»: Слова Макрона о задержании Дурова шокировали французских политиков

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы «неполитических» причинах задержания российского бизнесмена Павла Дурова в Париже — чистое лицемерие. Соответствующую рецензию на высказывание главы Елисейского дворца написал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

«Какое лицемерие! Макрон с момента избрания посягает на общественные свободы и вместе с ЕС хочет подавить свободных духом», — возмутился глава фракции в соцсети X.