Адвокат Дурова сообщил о скором внесении бизнесменом 5 млн евро залога
Павел Дуров. Обложка © X / Tucker Carlson
Задержанный во Франции российский миллиардер Павел Дуров планирует как можно скорее внести запрошенный парижским судом залог в размере 5 миллионов евро. Такой информацией с РИА «Новости» поделился адвокат основателя Telegram Давид-Оливье Камински.
«Да, он [залог] будет внесён в ближайшее время», — отрапортовал юрист в беседе с агентством.
Напомним, что служители Фемиды отпустили Дурова из здания суда после первого же заседания по его делу. Однако покидать территорию Франции россиянину запретили, установив над ним надзор. Прокуратура вменяет бизнесмену шесть преступлений, по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет тюрьмы. Впрочем, сторона защиты считает обвинения абсурдными.